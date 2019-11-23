Российские легкоатлеты рискуют остаться без нейтрального статуса

Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) совместно с антидопинговым комитетом организации намерены пересмотреть процедуру выдачи нейтрального статуса российским спортсменам.

Благодаря получению статуса ANA легкоатлеты из России имели возможность выступать на международных стартах. Однако теперь они могут остаться и без такого права. Об этом сообщил глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен.

"Совет поручил рабочей группе и антидопинговому комитету, рассматривающему статус ANA, пересмотреть процедуру выдачи нейтрального статуса, который начал применять с июня 2016 года", сообщает ТАСС.

"После анализа совету будет сделана рекомендация, содержащая предложение о целесообразности использование подобный подход и в какой форме это должно быть. Рассмотрение любой заявки на статус ANA, полученной в этот переходный промежуток времени, будет приостановлено до окончания изучения вопроса".

Напомним, что накануне World Athletics в лице того же Андерсена дал понять, что ВФЛА в скором времени может быть исключен из числа членов международной организации. Также уже приостановлен процесс восстановления членства ВФЛА в организации.