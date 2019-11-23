Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

Китайский журналист объяснил, почему русские женщины стареют немного быстрее, чем китаянки.

По его мнению, после свадьбы россиянки отдают много сил семье и перестают следить за своей внешностью так, как раньше.

Но журналист считает большим преимуществом генетический фактор, который сказывается на высоком росте и светлой коже русских женщин. Но это имеет какое-то значение до тех пор, пока девушка не начинает полнеть, передает РИА Новости.

Также важную роль играет высококалорийное питание, богатое углеводами и жирами.

Журналист уверен, что спорт и здоровый образ жизни в целом способен изменить ситуацию.