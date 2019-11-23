Сергей Лавров - о военном союзе США и Японии и мирном договоре с Россией

Американо-японский военно-политический альянс создает препятствия для заключения мирного договора с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям", — заявил министр иностранных дел России в рамках совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.

Он напомнил, что когда декларация 1956 года еще согласовывалась, уже тогда Советский Союз сказал, что выполнит эту декларацию только в контексте прекращения военного присутствия США на территории Японии.

Министр добавил, что японским коллегам был передан перечень конкретных озабоченностей РФ, которые возникают в связи с постоянным укреплением японо-американского военно-политического альянса.

Сергей Лавров отметил, что в отношениях с Японией США не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них является Россия и Китай, что все их военные альянсы будут выстраиваться, исходя из этих угроз.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны (Япония участвовала в войне на стороне гитлеровской Германии), подписание которого Токио увязывает с решением своей территориальной проблемы.

Япония настаивает на возврате ей восьми островов: Кунашира, Итурупа и Малой Курильской гряды (в нее входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый, причем последние пять островов в Токио именуют Хабомаи и считают как бы за один остров).

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.