Фигуристы Степанова и Букин пробились в финал Гран-при

На последнем в сезоне этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в японском Саппоро, завершились соревнования в танцах на льду. Россияне Александра Степанова и Иван Букин по итогам двух программ стали вторыми, набрав 208,81 балла.

Первое место досталось французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, сумевшим обновить сразу два рекорда – в произвольном танце (136,58) и по сумме двух программ (226,61). В тройке лучших также оказались итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (198,06).

Благодаря второму месту российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин отобрались в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.