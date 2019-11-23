Лавров: главы МИД G20 не обсуждали гонку вооружений

В субботу в Японии на встрече министров иностранных дел G20 главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И обсудили положение в Иране, мирный процесс в Иране и ситуацию на Корейском полуострове. Министры высоко оценили партнерство России и Китая по стратегическим вопросам и обменялись мнениями по международным проблемам, учитывая совместную работу стран рамках "Большой двадцатки".

Как заявил позднее Лавров, министры иностранных дел не обсуждали гонку вооружений.

"Это, собственно, не повестка дня "двадцатки". В этом году этих вопросов нет", — отметил он.

Как пояснил Лавров, проблема размещения ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе является приоритетной в диалоге России с США и европейскими странами.

"Хотя наши японские коллеги и коллеги из Республики Корея говорят, что у них нет таких намерений и к ним таких обращений не поступало, но американцы об этом вслух говорят, поэтому мы должны руководствоваться имеющимися на руках фактами", — сказал Лавров.

В следующий раз министры иностранных дел G20 соберутся в Саудовской Аравии в ноябре 2020 года, пишет ТАСС.