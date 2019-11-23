В Красноярском крае семь вахтовиков травмированы при опрокидывании автобуса

В Енисейском районе Красноярского края в пятницу опрокинулся в кювет автобус золотодобывающей компании "Полюс Красноярск". В вахтовке ехали 16 рабочих, из которых семь получили травмы, пишет ТАСС. Трое пассажиров проходят лечение в больнице с переломами и ушибами.

Как сообщили в региональном УМВД, водитель не справился с управлением на мосту через речку Тюмениха. Возбуждено уголовное дело.