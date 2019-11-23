Тренер БК ЦСКА Итудис: нам все время приходилось догонять "Реал"

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис отдал должное мадридскому "Реалу", который оказался сильнее армейских баскетболистов в матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Также он посетовал на потери, которые совершали его подопечные.

"По сравнению с игрой против "Басконии" мы вышли с другим настроем. Но этого оказалось недостаточно. "Реал" – очень хорошая команда, которая на протяжении многих лет играла одним составом", – цитирует наставника ЦСКА официальный сайт красно-синих.

"Как и в предыдущей встрече, нам дорого обходятся рывки соперников. Из-за этого все время приходилось догонять. По итогам этого выезда мы обязательно обратим внимание на рывки соперников и собственные потери", – добавил Итудис.

Напомним, что ЦСКА в гостях уступил "Реалу" со счетом 81:97 и опустился на шестое место в турнирной таблице баскетбольной Евролиги.