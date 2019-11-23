Российский электромобиль Zetta запустят в производство в начале 2020 года

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил в субботу о начале серийного производства первого российского электромобиля Zetta в начале 2020 года. По словам Мантурова, сейчас машина проходит завершающий этап сертификации.

"Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Обещали мне об этом первому доложить", — пояснил Мантуров.

По плану, выпуск Zetta с универсальным энергоэффективным тяговом электродвигателем начнут в Тольятти в первом квартале, пишет ТАСС.

По информации "Российской газеты", цена Zetta в базовой комплектации составит 450 тысяч рублей.

Zetta — компактный трехдверный автомобиль с максимальной скоростью в 120 км/ч.