Мини-футбол. Российский клуб КПРФ вышел в "Финал четырех" Лиги чемпионов

В Москве завершился элитный раунд Лиги чемпионов по мини-футболу. В заключительном матче группы А футбольный клуб КПРФ обыграл словенский "Добовец" со счетом 5:2 и с первого места вышел в "Финал четырех" престижного турнира.

За российскую команду отличились Артем Ниязов (9-я минута), Паулиньо (22-я), Арсер Багиров (33-я), Денис Бурков (38-я) и Лин (40-я).

"Финал четырех" Лиги чемпионов пройдет с 23 по 26 апреля 2020 года. Место проведения турнира определится позже.