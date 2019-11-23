Гран-при Японии. Фигуристы Мишина и Галлямов завоевали бронзу в парах

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов оказались третьими среди спортивных пар на заключительном этапе серии Гран-при, который проходит в японском Саппоро. Россияне набрали по итогам короткой и произвольной программ 203,35 балла, что позволило им пробиться в финал турнира.

Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун с результатом 226,96 балла заняли первое место. Вторыми стали представители Канады Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49).

Напомним, что финал Гран-при пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря 2019 года.