Новости Спорт

Все видео этой рубрики
23 ноября 201910:14

Гран-при Японии. Фигуристы Мишина и Галлямов завоевали бронзу в парах

EPA

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов оказались третьими среди спортивных пар на заключительном этапе серии Гран-при, который проходит в японском Саппоро. Россияне набрали по итогам короткой и произвольной программ 203,35 балла, что позволило им пробиться в финал турнира.

Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун с результатом 226,96 балла заняли первое место. Вторыми стали представители Канады Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49).

Напомним, что финал Гран-при пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря 2019 года.

Сейчас

09:26

Российский электромобиль Zetta запустят в производство в начале 2020 года

08:23

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

05:41

США потеряли беспилотник в небе над Триполи

01:38

РУСАДА рискует лишиться статуса соответствия кодексу после рекомендации CRC WADA

00:39

Скончался актер из легендарного фильма "Бонни и Клайд"

20:09

Многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей

19:43

Крымским омбудсменом станет Лариса Опанасюк

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Российский электромобиль Zetta запустят в производство в начале 2020 года

Российский электромобиль Zetta запустят в производство в начале 2020 года

43 минуты назад
Сергей Лавров - о военном союзе США и Японии и мирном договоре с Россией

Сергей Лавров - о военном союзе США и Японии и мирном договоре с Россией

2 часа назад
Выход из ЕС: Борис Джонсон развеял теории о вмешательстве России

Выход из ЕС: Борис Джонсон развеял теории о вмешательстве России

2 часа назад

Трансляции

14:00

Пленарное заседание съезда партии "Единая Россия"
20:00

Программа "Вести в субботу"

Завтра, 24 ноября

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
США призвали не помогать Сирии с восстановлением

США призвали не помогать Сирии с восстановлением

5 часов назад
В Колумбии начались массовые беспорядки, введен комендантский час

В Колумбии начались массовые беспорядки, введен комендантский час

6 часов назад
США потеряли беспилотник в небе над Триполи

США потеряли беспилотник в небе над Триполи

4 часа назад
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

1 час назад
Британия отказывается возвращать Маврикию архипелаг Чагос

Британия отказывается возвращать Маврикию архипелаг Чагос

8 часов назад
Фигуристы Степанова и Букин пробились в финал Гран-при

Фигуристы Степанова и Букин пробились в финал Гран-при

1 час назад
РУСАДА рискует лишиться статуса соответствия кодексу после рекомендации CRC WADA

РУСАДА рискует лишиться статуса соответствия кодексу после рекомендации CRC WADA

8 часов назад
Скончался актер из легендарного фильма "Бонни и Клайд"

Скончался актер из легендарного фильма "Бонни и Клайд"

9 часов назад
Ставка — на самые современные технологии. Путин поставил задачи Совбезу

Ставка — на самые современные технологии. Путин поставил задачи Совбезу

13 часов назад
Пляжный футбол. Сборная России выиграла стартовый матч чемпионата мира

Пляжный футбол. Сборная России выиграла стартовый матч чемпионата мира

9 часов назад
Медведев высказался по неполному рабочему дню и зарплатам

Медведев высказался по неполному рабочему дню и зарплатам

15 часов назад
Такая я была огненная: эксклюзив вернувшейся Натальи Ветлицкой Андрею Малахову

Такая я была огненная: эксклюзив вернувшейся Натальи Ветлицкой Андрею Малахову

21.11.2019 15:50
Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

21.11.2019 15:11
Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

20.11.2019 09:12
Беспроигрышная инвестиция: как заработать на апартаментах

Беспроигрышная инвестиция: как заработать на апартаментах

19.11.2019 10:00
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Ученые нашли секрет сверхдолгожителей

Ученые нашли секрет сверхдолгожителей

11 минут назад
Техновидение. Гибкий RAZR вместо золотого iPhone и обзор Redmi Note 8 Pro

Техновидение. Гибкий RAZR вместо золотого iPhone и обзор Redmi Note 8 Pro

1 час назад
С какао, пледами и носовыми платками: состоялась премьера душевной анимационной сказки от Netflix

С какао, пледами и носовыми платками: состоялась премьера душевной анимационной сказки от Netflix

1 час назад
В Курске и Бурятии ликвидируют последствия аварий на трубопроводах

В Курске и Бурятии ликвидируют последствия аварий на трубопроводах

3 часа назад
"Мультимедиа Арт-Музей" открывает ретроспективу Лучо Фонтаны

"Мультимедиа Арт-Музей" открывает ретроспективу Лучо Фонтаны

8 часов назад
ВФЛА грозят исключением из World Athletics

ВФЛА грозят исключением из World Athletics

10 часов назад
Обросший бородой и похудевший: в Москву доставили беглого бизнесмена Чернякова

Обросший бородой и похудевший: в Москву доставили беглого бизнесмена Чернякова

12 часов назад
Крымское шампанское признали лучшим на международном конкурсе

Крымское шампанское признали лучшим на международном конкурсе

12 часов назад
К Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом

К Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом

12 часов назад
Тарпищев: Рублев и Хачанов – великие люди. Победа над Сербией феноменальна

Тарпищев: Рублев и Хачанов – великие люди. Победа над Сербией феноменальна

13 часов назад
Киев "нарабатывает стратегию" возвращения Крыма

Киев "нарабатывает стратегию" возвращения Крыма

13 часов назад
27 тысяч кадров в секунду: лазер XFEL открывает новые горизонты

27 тысяч кадров в секунду: лазер XFEL открывает новые горизонты

13 часов назад
Песков уточнил, о чем Доронина попросила Путина

Песков уточнил, о чем Доронина попросила Путина

14 часов назад
Аналитики назвали среднюю стоимость самых популярных квартир в Москве

Аналитики назвали среднюю стоимость самых популярных квартир в Москве

15 часов назад
Мраморная лестница и дворцовая классика: сколько стоит самая дорогая квартира Петербурга

Мраморная лестница и дворцовая классика: сколько стоит самая дорогая квартира Петербурга

16 часов назад
Американский профессор разглядел насекомых на Марсе

Американский профессор разглядел насекомых на Марсе

16 часов назад
В работе Telegram произошел крупный сбой

В работе Telegram произошел крупный сбой

17 часов назад
На одном языке: учёные доказали универсальность музыки разных культур

На одном языке: учёные доказали универсальность музыки разных культур

17 часов назад
Сироте из Самары выдали квартиру вместе с жильцами

Сироте из Самары выдали квартиру вместе с жильцами

17 часов назад
Google заплатит любому $1,5 миллиона за взлом своего смартфона

Google заплатит любому $1,5 миллиона за взлом своего смартфона

19 часов назад
Короткий мультик про безопасность полета очаровал зрителей

Короткий мультик про безопасность полета очаровал зрителей

20 часов назад
Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

21 час назад
Ученые нашли "белок похудения"

Ученые нашли "белок похудения"

23 часа назад
"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" с 25 ноября

"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" с 25 ноября

21.11.2019 16:37

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку