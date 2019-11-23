Киеву посоветовали заняться концепцией "Здравого смысла"

Стратегии, которая могла бы вернуть Крым в состав Украины, нет, и разработка подобных планов — напрасная трата времени и сил. Об этом заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель.

Ранее постоянный представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил в интервью интернет-изданию LB.ua: в Киеве "нарабатывают стратегию" по возвращению полуострова в состав Украины. По его словам, этот процесс идет в рабочей группе по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – структуре в составе комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины. В частности, сообщил Кориневич, Киев планирует наработать концепцию "переходного правосудия" для Крыма и Донбасса.

По словам Гемпеля, Киев более 20 лет тщетно пытался провести украинизацию Крыма, много лет пытался вытравить в крымчанах стремление вернуться на родину, в Россию. Теперь, когда мечта крымчан сбылась, ни одна стратегия, даже самая хорошая, не сможет вернуть крымчан в состав Украины, заявил крымский депутат РИА Новости.

"Все это напрасная трата времени и сил", — уверен Гемпель.

Киеву он советует не тратить свой потенциал впустую, а озаботиться стратегией добрососедства с Россией в интересах собственных граждан.

А глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, комментируя заявление Кориневича, призвала киевские власти начать с разработки концепции "Здравого смысла" и "перестать осваивать бюджетные деньги через фейковые структуры типа этой рабочей группы, прокуратуры и прочих выдуманных организаций".