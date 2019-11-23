Малайзия задержала судно с россиянином и украинцами

В территориальных водах Малайзии Агентство по охране морских границ задержало сухогруз New Orion с экипажем из одного россиянина и 22 граждан Украины. Как рассказали ТАСС в российском посольстве в Куала-Лумпуре, у капитана судна не имелось разрешения на якорную стоянку.

В посольстве пообещали следить за судьбой соотечественника, так как штраф может составить 24 тысячи долларов. В крайнем случае суд может приговорить нарушителя морских правил к двум годам тюрьмы. New Orion ходит под флагом Камеруна.