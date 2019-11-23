Двух маленьких детей спасли из огня, но не смогли откачать

Пожар в двухквартирном жилом доме в Аскизском районе Хакасии унес жизни двух детей и их отца. Пожар в селе Бельтырское произошел накануне вечером: горела крыша дома на площади 99 квадратных метров.

Распространению пожара способствовало позднее обнаружение загорания и сильный ветер. На ликвидацию открытого огня ушло более полутора часов.

Двух детей пожарные вынесли из огня уже в бессознательном состоянии, спасти их не удалось. Затем при разборе конструкций обнаружили погибшего 42-летнего мужчину. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС, сообщается на сайте регионального главка ведомства.

Погибшие дети — мальчик и девочка 2016 и 2012 годов рождения. Органы дознания выясняют причину пожара, с родственниками погибших работает психолог главка МЧС России по Республике Хакасия.

По факту гибели двух детей и их отца возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", передает ТАСС.