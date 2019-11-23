Три спортивные пары из России попали в финал Гран-при по фигурному катанию

После завершения соревнований спортивных пар на заключительном этапе серии Гран-при в японском Саппоро определились все участники финальной части турнира. Сразу три российских дуэта отправятся в Турин в декабре, чтобы побороться за победу.

По итогам шести этапов в финал Гран-при по фигурному катанию отобрались Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Помимо россиян в Турин отправятся китайские дуэты Суй Вэньцзин/Хань Цун и Пэн Чэн/Цзинь Ян. Еще одну путевку получили канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро.

Финал серии Гран-при по фигурному катанию состоится в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.