Новости Общество

Все видео этой рубрики
23 ноября 201916:04 Александр Ревунов

Место массового захоронения жертв нацистов пытаются спасти от застройки

Место массового захоронения жертв нацистов пытаются спасти от застройки

В Брянской области региональная прокуратура подключилась к работе над сохранением от частной застройки места массового захоронения жертв фашистского концлагеря "Дулаг-142".

Георгию Майорову было три с небольшим, когда фашисты пригнали его семью в этот концлагерь. Перед этим немцы сожгли все дома в их деревне. Хотели лишить партизан поддержки. "Дулаг-142" поначалу был лишь перевалочным пунктом. Отсюда в Германию оправляли поезда с рабсилой. Отбирали молодых и крепких. Людей держали в бараках. В каждом — по тысяче человек.

"Одежды никакой не было, как и питания. Брюква гнилая. Дети все были больные. Если заболел или что-то, немцы очень боялись тифа, тут же сжигали", — рассказала Тамара Желяева, председатель общественной организации "Малолетние узники концлагерей Володарского района Брянска".

На кадрах аэрофотосъемки хорошо видны десятки ям по всему периметру лагеря. В них — массовые захоронения. С 1941-го по 1943-й, согласно архивным документам, помимо гражданского населения здесь были и военнопленные красноармейцы, тысячи солдат и офицеров.

"Эти 80 тысяч жили под открытым небом. Кормежка была никакая — пошел тиф. До несколько сот умирали в день", — отметил Андрей Мазуркевич, командир поискового отряда "Безымянная высота".

На сегодняшний день доподлинно удалось установить имена лишь 877 бойцов, погибших здесь. Четко не известны границы братских могил. В сентябре 1943 года Брянск освободили. Но заниматься эксгумацией тел, проведением экспертиз было некому, да и некогда. Фронт стремительно перемещался на запад.

После окончания войны на территории лагеря расположилась воинская часть 75100. В бывших бараках заработали цеха по ремонту бронетехники. Доступ на секретное предприятие был ограничен. Колючая проволока осталась, а заборы стали еще выше.

Не так давно на предприятии сменился собственник. У бывших узников концлагеря появилась надежда на открытие здесь мемориала. Но тут пришла другая беда. Ремонтный завод обанкротился. И теперь эта земля со всеми строениями может быть продана кому угодно. Пока началу торгов препятствует только районная прокуратура. Сотрудники надзорного органа убеждены: эта земля не может находиться в частной собственности.

"Направленно исковое заявление обязать именно городскую администрацию провести кадастровые работы, поставить объект на учет и обратиться в Управление охраны и культурного наследия", — заявил Сергей Антонов, прокурор Володарского района Брянска.

Но все эти работы стоят немалых денег. В муниципалитете Брянска думают, где их взять, а пока обещают узникам концлагеря открыть в городе музей, посвященный памяти заключенных "Дулага-142".

Сейчас

16:02

"Космос-2422" сошел с орбиты и сгорел

14:51

Юлия Тарасенко назначена исполняющей обязанности президента ВФЛА

13:44

Президент ВФЛА Шляхтин написал заявление об отставке

11:18

Малайзия задержала судно с россиянином и украинцами

09:26

Российский электромобиль Zetta запустят в производство в начале 2020 года

08:23

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

05:41

США потеряли беспилотник в небе над Триполи

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин призвал "терзать и трясти" чиновников

Путин призвал "терзать и трясти" чиновников

26 минут назад
Юлия Тарасенко назначена исполняющей обязанности президента ВФЛА

Юлия Тарасенко назначена исполняющей обязанности президента ВФЛА

1 час назад
Россия обсуждает поставки самолетов с Норвегией и Турцией

Россия обсуждает поставки самолетов с Норвегией и Турцией

49 минут назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести в субботу"

Завтра, 24 ноября

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

25 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Стрельба и сожженная машина с автоматами: новые кадры расправы в Сухуме

Стрельба и сожженная машина с автоматами: новые кадры расправы в Сухуме

1 час назад
Трамп объяснил свою неприязнь к Йованович

Трамп объяснил свою неприязнь к Йованович

1 час назад
Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию

2 часа назад
Фигуристка Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова – третья

Фигуристка Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова – третья

3 часа назад
Лавров и Боррель обсудили скандальную новость "Паис"

Лавров и Боррель обсудили скандальную новость "Паис"

2 часа назад
Керченская провокация: разногласия разрешить не удалось

Керченская провокация: разногласия разрешить не удалось

3 часа назад
Российский электромобиль Zetta запустят в производство в начале 2020 года

Российский электромобиль Zetta запустят в производство в начале 2020 года

6 часов назад
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

7 часов назад
Пушков предупредил Украину о намерениях США

Пушков предупредил Украину о намерениях США

3 часа назад
В ЦФО создадут единую систему слежения за транспортом

В ЦФО создадут единую систему слежения за транспортом

3 часа назад
Техновидение. Гибкий RAZR вместо золотого iPhone и обзор Redmi Note 8 Pro

Техновидение. Гибкий RAZR вместо золотого iPhone и обзор Redmi Note 8 Pro

4 часа назад
Такая я была огненная: эксклюзив вернувшейся Натальи Ветлицкой Андрею Малахову

Такая я была огненная: эксклюзив вернувшейся Натальи Ветлицкой Андрею Малахову

21.11.2019 15:50
Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

21.11.2019 15:11
Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

20.11.2019 09:12
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
СВР: США причастны к кризису в Боливии

СВР: США причастны к кризису в Боливии

25 минут назад
Россиянка Иванова стала первой на этапе Кубка мира по санному спорту

Россиянка Иванова стала первой на этапе Кубка мира по санному спорту

37 минут назад
Медведев предложил освободить компенсации обманутым дольщикам от НДФЛ

Медведев предложил освободить компенсации обманутым дольщикам от НДФЛ

41 минута назад
Грета Тунберг поработает на BBC

Грета Тунберг поработает на BBC

1 час назад
Тренер "Оренбурга" Федотов: болельщикам пришлось терпеть очередное унижение от судей

Тренер "Оренбурга" Федотов: болельщикам пришлось терпеть очередное унижение от судей

1 час назад
Отравление неизвестным веществом: на московской детской площадке нашли ребенка без сознания

Отравление неизвестным веществом: на московской детской площадке нашли ребенка без сознания

1 час назад
Медведев вручил партбилеты и озвучил задачу "Единой России"

Медведев вручил партбилеты и озвучил задачу "Единой России"

1 час назад
Кубок Дэвиса. Россияне повели в полуфинале с Канадой

Кубок Дэвиса. Россияне повели в полуфинале с Канадой

1 час назад
Британии грозит сценарий басни Крылова

Британии грозит сценарий басни Крылова

1 час назад
Пассажир снял на видео посадку лайнера Boeing 737 с подломившимся шасси

Пассажир снял на видео посадку лайнера Boeing 737 с подломившимся шасси

2 часа назад
Недавно открытый астероид может нанести больший ущерб, чем Челябинский метеорит

Недавно открытый астероид может нанести больший ущерб, чем Челябинский метеорит

2 часа назад
Симонян рассказал, как открывали стадион имени Пушкаша

Симонян рассказал, как открывали стадион имени Пушкаша

2 часа назад
Россияне больше доверяют банкам, снижающим ставки по ипотеке

Россияне больше доверяют банкам, снижающим ставки по ипотеке

2 часа назад
"Ахмат" на выезде добился победы над "Оренбургом"

"Ахмат" на выезде добился победы над "Оренбургом"

2 часа назад
Крушение военного вертолета во время антинаркотической операции попало на видео

Крушение военного вертолета во время антинаркотической операции попало на видео

3 часа назад
Турция объяснила НАТО, почему С-400 никому не помешают

Турция объяснила НАТО, почему С-400 никому не помешают

3 часа назад
Смятую грузовиком легковушку пришлось разрезать, чтобы извлечь тела

Смятую грузовиком легковушку пришлось разрезать, чтобы извлечь тела

3 часа назад
Квартира раздора: как поделить наследство и не разругаться с родственниками

Квартира раздора: как поделить наследство и не разругаться с родственниками

4 часа назад
Автобус протаранил Центральный рынок в Калининграде. Видео

Автобус протаранил Центральный рынок в Калининграде. Видео

4 часа назад
Двух маленьких детей спасли из огня, но не смогли откачать

Двух маленьких детей спасли из огня, но не смогли откачать

4 часа назад
Малайзия задержала судно с россиянином и украинцами

Малайзия задержала судно с россиянином и украинцами

4 часа назад
Киеву посоветовали заняться концепцией "Здравого смысла"

Киеву посоветовали заняться концепцией "Здравого смысла"

4 часа назад
"Нива" после обновления получит неожиданную опцию

"Нива" после обновления получит неожиданную опцию

5 часов назад
Российские планы Ротару: Рязанский раскритиковал, Пригожин поддержал

Российские планы Ротару: Рязанский раскритиковал, Пригожин поддержал

5 часов назад
Учёные объяснили, почему наука ещё очень далека от создания "дизайнерских" детей

Учёные объяснили, почему наука ещё очень далека от создания "дизайнерских" детей

5 часов назад
Ученые нашли секрет сверхдолгожителей

Ученые нашли секрет сверхдолгожителей

6 часов назад
С какао, пледами и носовыми платками: состоялась премьера душевной анимационной сказки от Netflix

С какао, пледами и носовыми платками: состоялась премьера душевной анимационной сказки от Netflix

7 часов назад
Короткий мультик про безопасность полета очаровал зрителей

Короткий мультик про безопасность полета очаровал зрителей

22.11.2019 14:12
Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

22.11.2019 12:27
"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" с 25 ноября

"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" с 25 ноября

21.11.2019 16:37

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку