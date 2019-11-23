Смятую грузовиком легковушку пришлось разрезать, чтобы извлечь тела

Крупная автоавария в Северной Осетии: пять человек погибли ночью под Моздоком. "ВАЗ" шестой модели и "КамАЗ" столкнулись на трассе в лобовую.

Все жертвы находились в легковом автомобиле. Грузовик подмял его под себя, тела зажало в салоне. Чтобы достать их, пришлось разрезать остатки машины. Причины аварии и виновник уточняются, передает "Россия 24".