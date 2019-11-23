Симонян рассказал, как открывали стадион имени Пушкаша

В Венгрии, в Будапеште, легендарный спартаковец, вице-президент Российского футбольного союза Никита Павлович Симонян символическим ударом по мячу дал старт матчу открытия между Венгрией и Уругваем на вновь построенном стадионе, который носит имя Ференца Пушкаша. Следующим летом новая арена примет матчи чемпионата Европы.

А ведь 66 лет назад на открытии тогдашнего главного стадиона Венгрии блистали сами Симонян и Пушкаш — капитаны "Спартака" и венгерского клуба "Гонвед". Своими ощущениями от дружеских мероприятий в Будапеште Никита Симонян поделился с "Вестями в субботу".

- Никита Павлович, как дело было в Будапеште?

- Конечно, мне было приятно, что пригласили на открытие стадиона, который будет носить имя легендарного Ференца Пушкаша.

- С которым вы сами играли?

- С которым я сам играл. Почему именно меня пригласили? Потому что в 1953 году на открытии стадиона, который тогда назывался "Непстадион", мы встречались с командой "Гонвед".

- Тогда это была очень сильная сборная Венгрии, легендарная, можно сказать.

- Легендарная была команда. На чемпионате мира в 1954 году она же была второй. И на приеме в резиденции премьер-министра Орбана…

- Как все серьезно!

- Президент Федерации футбола Венгрии сказал, что по протоколу он должен был дать слово президенту УЕФА, но "среди нас человек, единственный, который играл на открытии этого стадиона. Это человек – Никита Симонян. И я хочу предоставить ему слово, право первого удара". И я вышел с ветераном венгерского футбола, и мы сделали начальный удар. К нам, кстати, надо отдать должное, подошел капитан уругвайской сборной Луис Суарес, поскольку встречались Венгрия и Уругвай.

- Кусака.

- Да. Пожал нам руку. Это было очень приятно. Но, к сожалению, я — единственный, кто остался.

- Многая лета, Никита Павлович. Сколько вам сейчас?

- 93.