Михаил Миль: как сибирский паренек стал легендой

110 лет назад родился Михаил Леонтьевич Миль. За 60 лет жизни из сибирского паренька, увлеченного музыкой и рисованием, он стал легендой отечественного и мирового вертолетостроения.

Выполняет полеты вертолет новейшей модификации Ми-17. В нем реализованы все те идеи, которые закладывал в военно-транспортный вертолет еще сам Михаил Миль. Они доведены до совершенства. Правда, справедливости ради следует сказать, что вообще-то Миль был против прямой грузовой рампы. Ее пришлось сделать в угоду коммерческим интересам. В нарушение аэродинамики.

Конечно, по такому трапу удобно осуществлять погрузку. Но почти наверняка, будь жив Миль, он бы такое решение не утвердил. В его время вертолетостроение было чистым искусством. И потому фортепиано в Музее Миля не смотрится посторонним предметом. Создатель лучших в мире вертолетов любил музицировать: Шопен, Паганини и Лист…

Пробивался к небу Михаил Миль из байкальской глубинки. С его непролетарским происхождением — из мелкобуржуазной семьи — в молодой советской республике рассчитывать особо было не на что. Но он с детства мастерил планеры и легко поступил в институт. С третьего курса Донского политеха занимается наукой. Проектирует автожиры. После войны переключается на вертолеты. Его первый Ми-1 поднялся в небо в 1948-м. Первая настоящая победа и начало большого пути. Эта "единичка" сразу стала такой популярной, что даже в советских мультиках ее прославили.

Потом Миль возглавил целое КБ и развернулся во всю ширь своего конструкторского таланта. Только за 15 лет коллектив его фирмы создал целое семейство новых винтокрылых машин, каждая из которых — сама по себе веха в истории мировой авиации. А всего за 23 года — 11 типов, 9 из которых пошли в серию. Высочайший КПД для конструктора. Непревзойденный результат.

"Он мерил свою жизнь созданием своих вертолетов. И они до сих пор летают. Его уже 50 лет нет с нами, а вертолеты продолжают жить", — отметила Надежда Миль, дочь авиаконструктора.

"Восьмерка" оказалась настолько удачной, что даже сейчас, через полвека, считается одной из самых надежных и универсальных машин. И вообще это самый массовый вертолет в мире с двумя двигателями. Немцы после объединения Германии отказались от всей советской военной техники, а этот вертолет оставили. А в некоторых странах Южной Америки он вообще стал незаменимым.

"В Перу очень оригинальная борьба с наркомафией. Анды, высота 4 километра. Наш вертолет поднимается до 5, а у американцев тогда было максимум 4. Они купили наши вертолеты", — рассказал Владимир Морозовский, начальник экспортного отдела Казанского вертолетного завода.

Как Милю такое удалось? Ведь он совсем не похож на руководителя советской школы. Пробивной коммунарский характер, крепкое словцо, которым, кажется, даже крыло клепать можно, — это все не про него, Миль не такой.

"Он был очень доброжелательным человеком, очень отзывчивым. Если у человека были какие-то трудности, он помогал", — вспоминает Гурген Карапетян, летчик-испытатель.

Кстати, именно Карапетян учил летать большинство милевских вертолетов. Он — тот самый человек, который настоял на переделке Ми-24. В итоге вместо сомнительной "веранды" с огромном остеклением первой модификации, получился грозный "Крокодил" — самый воюющий вертолет в мире.

Восемь лет назад в Томилино из Сокольников был перевезен рабочий кабинет Михаила Миля. Вот за этим дубовым столом собирались инженеры, конструкторы и работали над компоновочными чертежами. А это рабочий стол самого генерального конструктора. Все предельно просто, никакой роскоши. Зеленое сукно, традиционная зеленая лампа под абажуром. К доске мог выйти любой и доказывать свою правоту. Это, кстати, рисунки самого Михаила Леонтьевича.

Ми-6 был настолько хорош, что даже главный конкурент Сикорский вынужден был вручить Милю приз. В 1965-м в Ле-Бурже. Это был настоящий триумф. Шале, в котором наша делегация принимала гостей, разместилось под брюхом гигантского грузового Ми-10. У всех — шок!

Фирма Миля стала брендом, который завоевал весь мир. За советскими вертолетами выстраивались очереди из заказчиков. Казанский завод работал ударными темпами, чтобы выполнить все заказы. Давал в бюджет страны 80% валютной выручки от всех продаж авиатехники.

"Когда один из американцев спросил меня, сколько мы поставили вертолетов на экспорт, я сказал, что где-то 2800. Он прямо крикнул: не может быть! Я говорю: хотите назову все страны, где наши вертолеты, и сколько в каждой стране? Больше вопросов ко мне не было. Ни одна фирма, американцы мне потом признались, столько вертолетов не изготавливала", — вспоминает Владимир Морозовский.

Миль ушел очень рано. А сколько бы еще мог сделать. Интересно, какая машина была у него любимой?

"Вертолет Ми-12. Он называл его "моя любимая лебединая песня". И он в нее вложил всю свою силу", — сказала Надежда Миль.

Настоящий воздушный исполин с фантастическими характеристиками: взлетный вес — 100 тонн, грузоподъемность — под 40. Но сейчас мировой рынок диктует другие законы. Главное — экономическая целесообразность.

Цех окончательной сборки Казанского вертолетного завода. Здесь ожидает выпуска целый выводок "Ансатов". А это — новый транспортный вертолет Ми-38. Вот один из двух двигателей, которые должны быть на него установлены. Всего на сборку одного такого вертолета уходят около 9 месяцев. Именно этот борт отправится на покраску уже в конце ноября.

Он, конечно, всем хорош: быстрее, экономичнее, вместительнее и тише Ми-8. Наш передовой вертолет. Вот в Дубае министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров показывает Ми-38 наследному принцу Абу-Даби.

"Это — та продукция, в которой и мы заинтересованы в продвижении на этот рынок, и коллеги потенциально заинтересованы", — подчеркнул Мантуров.

Вряд ли в обозримом будущем кто-то сможет побить рекорды Миля. Если только ученики его учеников — дипломники и выпускники МАИ. Вот они, будущие вертолетостроители, доказывают свою право на открытия и изобретения. Ну, а в день юбилея Миля они вместе с ветеранами и генеральным директором холдинга "Вертолеты России" Андреем Богинским смотрели кино "Небо измеряется Милями".