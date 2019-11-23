Крушение военного вертолета во время антинаркотической операции попало на видео

Камеры наблюдения и случайный очевидец запечатлели на видео крушение вертолета Bell UH-1J Huey, разбившегося в минувший четверг, 21 ноября, в городе Педро-Хуан-Кабальеро, расположенном в парагвайском департаменте Амамбай на северо-востоке страны около границы с Бразилией.

По данным СМИ, вертолет военно-воздушных сил Парагвая занимался обеспечением оперативных мероприятий, проводившихся национальным антинаркотическим ведомством, совместно с бразильскими коллегами.

На борту воздушного судна находились двенадцать человек – в том числе члены экипажа и пассажиры-правоохранители.

На записях видно, как вертолет, следовавший на небольшой высоте, врезался в крышу фабрики, после чего рухнул вниз, частичного оказавшись внутри здания. После падения на месте ЧП возник сильных пожар.

По счастливой случайности, участники инцидента отделались сравнительно легкими травмами.