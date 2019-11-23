Керченская провокация: разногласия разрешить не удалось

На первом заседании межгосударственного арбитража в Гааге представителям России и Украины не удалось разрешить ни одного разногласия по прошлогоднему инциденту в Керченском проливе. Заседание состоялось 21 ноября в Гааге. Межгосударственный арбитраж был сформирован по инициативе Украины на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в связи с "керченским инцидентом" 25 ноября 2018 года.

По сообщению МИД России, заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов. Между сторонами сохраняются принципиальные разногласия — их-то и не удалось разрешить в ходе заседания.

В результате арбитраж должен будет самостоятельно определиться по "зависшим" вопросам. Среди них — и необходимость разделения процесса на два этапа, на котором настаивает российская сторона. Это юрисдикционный этап — установление наличия либо отсутствия у арбитража компетенции рассматривать данное дело — и субстантивный — разбирательство дела по существу.

Арбитражу также предстоит определить график представления процессуальных документов и степень открытости предстоящего разбирательства для общественности. Принятие процессуальных документов ожидается в ближайшее время, после чего разбирательство между Украиной и Россией в связи с "керченским инцидентом" вступит в практическую фазу.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили морскую границу РФ, опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с украинскими военными были задержаны. Президент России Владимир Путин охарактеризовал инцидент как провокацию, связанную с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

В сентябре этого года нарушивших границу украинских военных передали Киеву. На этой неделе Россия передала украинской стороне на ответственное хранение и все три задержанных корабля, хотя они по-прежнему остаются вещественными доказательствами в деле о незаконном пересечении границы нашей страны.

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние переданных Киеву кораблей, заявив, что "россияне их угробили", якобы сняв с них оборудование вплоть до плафонов и розеток.

ФСБ России в ответ опубликовала видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи. По заявлению ведомства, на них "хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой".