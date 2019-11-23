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23 ноября 201913:22

"Ахмат" на выезде добился победы над "Оренбургом"

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Матчем в Оренбурге между местной одноименной командой и грозненским "Ахматом" продолжилась программа 17-го тура чемпионата России по футболу. Гости сумели завоевать три очка, обыграв хозяев поля со счетом 2:1.

В составе чеченской команды отличились Андрес Понсе с пенальти (36-я минута) и Роши Одисе (74-я). У соперника мяч забил Жига Шкофлеек (90-я).

Победа над "Оренбургом" позволила команде Игоря Шалимова подняться на десятое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ, имея в активе 18 баллов. Оренбургский клуб с 19 очками остался восьмым.

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