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23 ноября 201914:22

Отравление неизвестным веществом: на московской детской площадке нашли ребенка без сознания

Егор Алеев/ТАСС

Пятнадцатилетний подросток был обнаружен на детской площадке на востоке Москвы в бессознательном состоянии. Приехавшая полиция вызвала скорую помощь, мальчика экстренно госпитализировали в токсикологию.

Школьник отравился неизвестным веществом, предположительно, это мускарин — алкалоид, содержащийся в грибах.

Начата доследственная проверка, передает ТАСС.

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