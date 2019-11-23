Медведев вручил партбилеты и озвучил задачу "Единой России"

Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии в субботу, 23 ноября, вручил партийные билеты нескольким губернаторам и представителям крупного российского бизнеса.

Так, партбилеты получили глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заместитель генерального директора ОАО РЖД Александр Шаханов.

Открывая заседание, Медведев напомнил, что руководители регионов, возглавившие списки "Единой России" на региональных выборах в предыдущие годы, приняли решение "работать и дальше внутри партии". Он также отметил, что получение партбилетов — это "древняя, уходящая еще в советские времена традиция", пишет "Интерфакс".

Российский премьер подчеркнул, что перед "Единой Россией" стоит задача сохранить политическое лидерство и нужно действовать в направлении, которое волнует большинство россиян.

По его словам, решения, которые должна принять партия, будут посвящены определению приоритетов на ближайшее будущее, обновлению руководящих органов и запуску новых проектов.

"Все это необходимо для того, чтобы показать лучший результат на выборах, естественно, сохранить политическое лидерство — именно эта задача стоит — и продолжить курс на повышение качества жизни граждан Российской Федерации", — приводит слова Медведева РИА Новости.

Накануне Медведев встретился с активом местных и первичных отделений "Единой России". Речь на встрече шла о подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году.