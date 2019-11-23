Кубок Дэвиса. Россияне повели в полуфинале с Канадой

В Мадриде состоялся первый матч полуфинального противостояния Кубка Дэвиса между сборными России и Канады. Российский теннисист Андрей Рублев оказался сильнее канадца Вашека Поспишила в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Позднее 23 ноября на корт имени Маноло Сантаны выйдут россиянин Карен Хачанов и представитель Канады Денис Шаповалов. В случае ничейного результата будет проведена парная игра.

Напомним, что в другом полуфинале Кубка Дэвиса встречаются сборные Испании и Великобритании.