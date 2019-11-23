Грета Тунберг поработает на BBC

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг временно займет кресло ведущего на британской радиостанции "Би-Би-Си". Она будет беседовать с гостями на тему экологии. Программа с участием 16-летней Тунберг и еще четырех известных личностей выйдет в эфир в предстоящие рождественские и новогодние праздники.

Вести традиционные праздничные радиошоу помимо Тунберг будут председатель британского Верховного суда Бренда Хейл, биограф Маргарет Тэтчер Чарльз Мур, художник Перри Грейсон и рэпер Джордж Поэт (настоящее имя — Джордж Мпанга).

Ожидается, что Тунберг пообщается с ведущими экоактивистами и выведет в эфир репортажи из Антарктики и Замбии. Она также пообщается с главой Банка Англии Марком Карни, передает ТАСС.

Ранее ведущими новогодних и рождественских программ на "Би-Би-Си", среди прочих, были британский принц Гарри, известный ученый Стивен Хокинг и американская актриса Анджелина Джоли.

Тунберг стала известной после выступления на климатическом саммите ООН, в котором обвинила мировых лидеров в краже своего детства. "Люди страдают, люди умирают, гибнут экосистемы, многие виды на грани исчезновения, а все, о чем можете говорить вы — это деньги и сказки про рост экономики", — сказала тогда она.

А около месяца назад в честь Греты Тунберг назвали новый вид жуков, обнаруженный недавно в ходе изучения коллекций лондонского Музея естественной истории. Имя Nelloptodes gretae получил крошечный жучок из семейства перокрылок — у него нет ни глаз, ни крыльев, но есть длинные усики, несколько напоминающие косички активистки.