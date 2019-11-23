Тренер "Оренбурга" Федотов: болельщикам пришлось терпеть очередное унижение от судей

Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" Владимир Федотов резко высказался в адрес судейства матча 17-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата". По мнению российского специалиста, вопросы к судьям есть у большей части страны.

"Обидно, что мы не смогли подарить болельщикам победу. На первый план вышли ребята со свистком. Болельщикам пришлось терпеть очередное унижение", – цитирует Федотова "Спорт-экспресс".

Напомним, что встреча между "Оренбургом" и "Ахматом" завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненской команды. По мнению Владимира Федотова, главный судья встречи Алексей Еськов повлиял на результат игры, не назначив в ворота гостей два пенальти.