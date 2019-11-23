Юлия Тарасенко назначена исполняющей обязанности президента ВФЛА

На заседании президиума Всероссийского федерации легкой атлетики, которое состоялось 23 ноября, было принято решение назначить исполняющей обязанности президента ВФЛА Юлию Тарасенко. Ранее она занимала пост спортивного директора организации.

Помимо нее рассматривались кандидатуры главного тренера сборной России Юрия Борзаковского и вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Марины Купцовой.

Напомним, что 23 ноября президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал заявление об отставке в связи с вмешательством в дело прыгуна в высоту Данила Лысенко.