Россия обсуждает поставки самолетов с Норвегией и Турцией

О возможных поставках самолетов SSJ-100 в Норвегию сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он подчеркнул, что пока решений нет, но диалог действительно идет.

В октябре газеты писали о меморандуме, который заключили компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и Norwegian Air Shuttle. Предполагалось, что норвежский лоукостер купит 40 самолетов для транссибирских маршрутов. Позже норвежцы заявили, что никаких соглашений не подписывали, передает ТАСС.

В то же время Объединенная авиастроительная корпорация (в состав которой входит ГСС) ведет переговоры с Турцией. Глава ОАК Юрий Слюсарь подтвердил, что речь идет о поставках "Суперджета" и МС-21. В сентябре эти самолеты были представлены на авиасалоне в Стамбуле. Для МС-21-300 полет в Турцию стал зарубежной премьерой.

Сейчас подписаны твердые контракты на поставку 175 МС-21 с "Авиакапитал-Сервисом" "Ильюшин Финанс Ко", "ВЭБ-лизингом" и "ИрАэро". Серийное производство самолета планируется начать в 2021 году, передает "Интерфакс".