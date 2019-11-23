Лавров: заявления американцев противоречат заверениям японцев

Ситуация вокруг Ирана и афганское урегулирование стали центральными темами переговоров глав МИД России и Китая. Встреча прошла на полях министерского саммита G20 в японском городе Нагоя. Какие еще дискуссии были на повестке дня у Сергея Лаврова?

Встреча министров иностранных дел "двадцатки" — завершающий этап председательства Японии в этой структуре в нынешнем году. Как и на летнем саммите лидеров в Осаке, здесь, в Нагое, помимо общего обсуждения глобальных вопросов свободной торговли, экономической безопасности и цифрового управления основное внимание – двухсторонним встречам.

С министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, назначенным на должность лишь в сентябре, Сергей Лавров за столом переговоров уже во второй раз. В декабре Мотэги едет с визитом в Москву.

Тема мирного договора между Россией и Японией остается самой сложной в двухсторонних отношениях — тем более, что накануне в японском правительстве вновь заявили, что подписание договора возможно только после решения вопроса о принадлежности Южных Курил. Россия с этим категорически не согласна — тем более, что для нас никакой проблемы принадлежности не существует.

"Договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой четко сказано: сначала мы признаем территориальную целость и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории. Признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом будет возможно обсуждать все остальное", — отмечает Лавров.

Сегодня Лавров встречался с коллегами из Китая и Испании, а прямо перед пленарным заседанием министров "двадцатки" провел краткие переговоры с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном — он до последнего времени возглавлял американскую делегацию на переговорах с Россией по стратегической стабильности. Глава российского МИДа встречу назвал полезной, особенно с учетом нынешнего статуса американского замгоссекретаря, который уже в ближайшее время окажется в Москве на продолжительный срок.

"Мы с ним обсудили роль этой группы в международных отношениях. Подтвердили поддержку этой структуры, она отвечает интересам всех и создает хорошую площадку для достижения общеприемлемых договоренностей. Разумеется, мы знаем, что Джон Салливан проходит процедуру утверждения на пост посла США в РФ. Говорили мы и о том, как нам решать многочисленные проблемы, накопившиеся в наших отношениях — тем более, что Джон Салливан в его нынешнем качестве возглавлял американскую делегацию на переговорах с РФ по вопросам стратегической стабильности. Была полезная беседа", — сказал российский министр.

Тема взаимоотношений с США присутствует при обсуждении вопросов сотрудничества России практически со всеми странами региона. В том числе и с Японией, связанной с Соединенными Штатами договором о безопасности, что явно осложняет строительство полноценного сотрудничества Москвы и Токио.

"Что касается вопросов, связанных с поведением Соединенных Штатов в мире и в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в отношениях с Японией Соединенные Штаты не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них являются Россия и Китай, и что все их военные альянсы — и с Японией, и с Австралией, и с Республикой Корея — будут выстраиваться, исходя из этих угроз и вызовов. Но мы, конечно, привлекли вчера на встрече с министром иностранных дел Японии внимание к тому, что это расходится с заверениями, которые нам дают японцы о ненаправленности японо-американского военно-политического альянса против Российской Федерации", — сообщил Сергей Лавров.

При этом Россия готова строить с соседями полноценные доверительные отношения. В случае с Японией настрой — вывести сотрудничество на качественно новый уровень. Идя навстречу пожеланиям Токио, российская сторона намерена, в том числе, продолжать работу по развитию совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Хотя, как подчеркнул российский министр, это направление нельзя называть магистральным в развитии наших двухсторонних контактов.