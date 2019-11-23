Стрельба из окна заниженной "Приоры" на дороге в Петербурге попала на видео

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие стрельбу на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на субботу, 23 ноября, неподалеку от здания УМВД по Московскому району.

На записи видно, как некто выставил в окно движущегося автомобиля предмет, похожий на автомат, направил ствол вверх и произвел несколько выстрелов.

При этом, на заниженной "Приоре", вместо номера автомобиля можно наблюдать табличку с надписью "MANSUR".

Пользователь, обнародовавший видео, утверждает, что представленные кадры – просто монтаж.

Между тем, по данным издания "Фонтанка.ру", требующим официального подтверждения, фактом стрельбы в общественном месте уже заинтересовались в правоохранительных органах.