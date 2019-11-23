Медведев пообещал оставить в силе советские акты о льготах

Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заверил, что ни один нормативный акт, установивший льготы для граждан в советские годы, отменен не будет.

Выступая на презентации нового формата общественных приемных "Единой России" в субботу, 23 ноября, Медведев указал, что не имеет значения, когда был принят тот или иной нормативный акт, пусть даже 50 или 70 лет назад.

"Отмена таких документов возможна только с принятием дублирующего документа на уровне российском", — подчеркнул премьер, слова которого цитирует ТАСС.

"Хуже никому не сделаем", — пообещал Медведев.

Ряд советских нормативных актов предусматривают для россиян такие льготы, как районные коэффициенты, северные и дальневосточные надбавки.

Ранее в субботу на съезде "Единой России" глава правительства предложил освободить компенсации, которые выплачивают обманутым дольщикам и другим пострадавшим гражданам, от НДФЛ.