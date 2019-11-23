Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию

В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию. По его итогам определились все участники финала турнира, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря 2019 года.

Самое большое российское представительство оказалось в женском одиночном катании. Россию в финале Гран-при представят Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Компанию им составят Рика Кихира из Японии и американка Брэди Теннелл.

В мужской части соревнований примут участие российские фигуристы Дмитрий Алиев и Александр Самарин, американец Натан Чен, японец Юдзуру Ханю, китаец Боян Цзинь и француз Кевин Эймоз.

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также китайцы Чен Пэн и Цзинь Ян, Суй Вэньцзин и Хань Цун и канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро выступят в соревнованиях спортивных пар.

За победу в турнире танцевальный пар поборются россияне Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, а также канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.