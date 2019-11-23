Хачанов не справился с Шаповаловым в полуфинале Кубка Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов не смог одолеть первую ракетку сборной Канады Дениса Шаповалова в полуфинальном противостоянии Кубка Дэвиса, который проходит в испанском Мадриде. Россиянин уступил сопернику в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

Ранее Андрей Рублев оказался сильнее Вашека Поспишила. Таким образом, судьбу полуфинала решит парная встреча, которая состоится 23 ноября чуть позже. В ней Рублев и Хачанов сыграют против Поспишила и Шаповалова.

Напомним, что в другом полуфинале Кубка Дэвиса встречаются сборные Испании и Великобритании.