Вучич назвал Путина искренним другом Сербии

Президент Сербии Александар Вучич рассказал в субботу журналистам, что готовится к визиту к российскому лидеру в Сочи. Вучич считает Владимира Путина искренним другом Сербии, пишет ТАСС.

"У нас будет большая и серьезная делегация, для нас это исключительно важная встреча," - сказал Вучич.

Президент Сербии напомнил, что Россия и Сербия очень близки по многим вопросам. Вучич ожидаеи, что визит пройдет в доверительной обстановке.

По словам президента, Сербия не поддерживает антироссийские санкции и продолжает военные контакты (в том числе учения) и сотрудничество с РФ.