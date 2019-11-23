Епифаний считает, что украинцам можно отмечать Рождество 25 декабря

Глава так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил украинцам праздновать Рождество по григорианскому календарю — 25 декабря.

Он отметил, что большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по григорианскому календарю. "И мы можем делать это в будущем, если это будет восприниматься украинским народом", — приводит слова Епифания ТАСС.

Вместе с тем глава ПЦУ затруднился с ответом на вопрос, сколько времени понадобится, чтобы изменить привычки украинских граждан.