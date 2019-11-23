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Конфликт между США и Ираном 1 час назад

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23 ноября 201918:00

Штаты грозят Ирану новыми санкциями

EPA

На нарушения прав человека в Иране США ответят дальнейшими санкциями, пообещал американский госсекретарь Майк Помпео в интервью спутниковому телеканалу Iran International. Канал вещает из Великобритании, текст интервью приведен на сайте Госдепа.

Накануне США объявили о введении санкций в отношении иранского министра информационных и коммуникационных технологий Мохаммада Джавада Азари Джароми, назвав его одним из ключевых игроков иранского режима в сфере цензуры Интернета и слежки за активистами оппозиции.

По словам Помпео, санкции будут вводиться против представителей иранского режима и далее. США введут комплекс санкций, усложняющих для Тегерана проведение его нынешней политики и "повышающих цену" для верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи и его режима.

Около недели назад власти Ирана отключили в стране Интернет, оставив доступ лишь к некоторым онлайн-сервисам. Решение было принято на фоне акций протеста, вызванных значительным повышением цен на бензин, напоминает ТАСС.

Тем временем официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал американские санкции против министра Джароми, передает РИА Новости. Мусави заявил: всем известно, что для администрации США не имеют никакого значения демократические принципы и ценности, прозрачность и права человека, в том числе свобода Интернета для других.

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