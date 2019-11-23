"Тоттенхэм" победил "Вест Хэм" в первой игре под руководством Моуринью

Футболисты "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью обыграли в гостях "Вест Хэм Юнайтед" со счетом 3:2. Встреча 13-го тура чемпионата Англии по футболу состоялась в Лондоне.

В составе победителей отличились Сон Хын-Мин (36-я минута), Лукас Моура (43-я) и Харри Кейн (49-я). В составе хозяев поля мячи забили Майкл Антонио (73-я) и Анджело Огбонна (90+6).

Победа в лондонском дерби позволила "шпорам" подняться на седьмое место в турнирной таблице чемпионата АПЛ. В активе "Тоттенхема" стало 17 очков. "Вест Хэм" с 13 баллами остался 16-м.