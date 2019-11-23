ДТП с главой Тулуна подтверждено вице-мэром города

Вице-мэр иркутского города Тулун Елена Абрамова рассказала в субботу ТАСС, что мэр города Юрий Карих с супругой разбились на автомобиле. В ДТП погибла жена мэра, а 52-летний Юрий Карих в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Как сообщили ранее в ГИБДД Черемховского района, машина мэра врезалась в грузовик.

Абрамова рассказала, что управлять городом в отсутствие мэра будет она, и высказала надежду на возращение Юрия Карих к своим обязанностям после выздоровления.

Карих руководит Тулуном с 2010 года. В этом году его переизбрали как самовыдвиженца.