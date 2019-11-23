Возвращение старообрядцев: митрополит Корнилий поблагодарил Путина

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 23 ноября, встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием. Священнослужитель поблагодарил главу государства за то, что тот возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа.

Как сообщил президенту митрополит, что за прошедшие несколько лет в Россию было переселено 130 старообрядческих семей. Еще 150 семей готовы в 2020 году вернуться на родину из Латинской Америки.

Иерарх также поблагодарил Путина за подготовку к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. В 2020 году в честь этого события пройдет уже второй международный форум. "Для старообрядцев это общий праздник", — сказал Корнилий, слова которого приводит "Интерфакс".

В ходе встречи президент поинтересовался, есть ли у старообрядцев сложности и как они с ними справляются. "Справляются с Божьей помощью", — ответил митрополит.

Поддержка переселенцев-старообрядцев проводится во исполнение поручения президента России от 17 мая 2017 года, для чего при его администрации сформирована специальная рабочая группа. Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в октябре призвал давать российское гражданство всем староверам, чьи предки когда-либо покинули страну из-за преследования. Сегодня старообрядцы для переселения выбирают регионы Дальнего Востока.

На данный момент старообрядцев насчитывается от пяти до семи тысяч человек в Австралии, Аргентине, Бразилии, Боливии, Канаде, Новой Зеландии, США (штаты Аляска и Орегон) и Уругвае.