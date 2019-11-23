Spiegel первым из западных СМИ представил версию смерти Магнитского "без героев"

Немецкий еженедельник Der Spiegel первым из западных СМИ выдвинул версию смерти аудитора Сергея Магнитского, ставящую под сомнение утверждения его работодателя — главы британского фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера. Версия Браудера, настроившая американцев против Путина, полна противоречий, отмечает издание.

Юрист Сергей Магнитский, сотрудник Hermitage Capital, обвинявшийся в налоговых махинациях, умер в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала большой общественный резонанс.

Существуют две версии случившегося, пишет Der Spiegel. В одной из них Магнитский предстает честным борцом с коррупционной системой, которая в итоге убивает его. "Вторая версия сложнее, и в ней нет героев", — пишет издание.

В статье пересказана версия Браудера, по которой Магнитского убили в тюрьме за обличающие показания против коррупционеров. Однако в главе "Противоречия" еженедельник приводит свидетельства пробелов и несостыковок в истории, рассказанной британском финансистом.

В частности, приводятся цитаты из письменного обоснования решения английского судьи Саймона — тот отказался рассматривать иск бывшего следователя МВД России Павла Карпова, обвиненного Браудером в соучастии в убийстве Магнитского. Браудер там назван "сказочником", который "даже близко не подкреплял свои утверждения фактами".

Журналисты немецкого издания в ходе беседы с Браудером в Лондоне получили "десятки дополнительных материалов", но последующую проверку выдержали не все из них. К примеру, Браудер предъявил им некое не обнародованное электронное письмо Магнитского, из которого следует, что тот фактически пошел к властям в качестве информатора по собственной инициативе.

Однако из этого же письма следует, что Магнитский действовал по указанию старшего юриста Браудера. Этот юрист на встрече с журналистами признал, что Магнитский был направлен "в качестве представителя генерального директора фиктивной компании, с которым действительно хотели говорить ведущие московские следователи".

Также Браудер предъявил статью американского журналиста, беседовавшего с Магнитским незадолго до ареста последнего. По версии Браудера, причиной для ареста стала именно эта статья.

Однако в тексте, пишет Der Spiegel, нет ничего, что могло бы объяснить арест Магнитского — не упомянуто имен ни Магнитского, ни Карпова, ни Артема Кузнецова — еще одного сотрудника МВД, обвиняемого Браудером в соучастии в убийстве аудитора.

Одной из особенностей дела Магнитского немецкое издание называет то, что "отдельные лица", которые на Западе считаются экспертами по этой истории, иногда резко меняют свои оценки на противоположные. Речь идет, в частности, о заявлениях правозащитницы Зои Световой, в июле заявившей Spiegel, что смерть Магнитского не была умышленным убийством, а перед публикацией нынешней статьи "внезапно поменявшей свое мнение".

Представитель Следственного комитета России заявил в 2011 году, что по результатам судебно-медицинского исследования смерть Магнитского связана с неоказанием ему своевременной медпомощи, напоминает РИА Новости. Эксперты пришли к выводу, что Магнитский умер от острой сердечной недостаточности, отека мозга и легких из-за осложнения двух его хронических заболеваний: гепатита и поражения сердечной мышцы на фоне сахарного диабета.

Власти России не раз заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Однако в 2012 году имя Магнитского получил принятый в США закон о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Позднее "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по которому должны применяться ко всем странам, граждане которых, по версии США, нарушают права человека.