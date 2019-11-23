Медведев и Кадыров обсудили проблему блокпостов

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу провели беседу. Как написал Кадыров в Telegram, в ходе разговора премьер пообещал провести совещание по развитию Северного Кавказа, посвященное проблеме блокпостов на границах региона.

Глава Чечни подчеркнул, что блокпосты — препятствия, которые мешают свободному передвижению граждан и грузов. Они давно уже изжили себя и портят имидж всего Северного Кавказа, уверен Кадыров.

"Кавказ и Россию в целом нужно объединять, а не возводить посты," — написал руководитель республики.

В четверг на встрече с активистами "Единой России" Медведев заявил, что над решением проблемы блокпостов работают, пишет РИА Новости.