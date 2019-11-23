Российские и турецкие военные в десятый раз проинспектировали северо-восток Сирии

Российско-турецкий патруль, состоящий из 50 военнослужащих и 8 единиц техники, проинспектировал обстановку на северо-востоке Сирии. Этот патруль — уже десятый по счету, сообщает Минобороны России.

Инспекция началась в районе населенного пункта Шейрек. С воздуха патрулирование районов осуществлялось вертолетами ВКС России, мониторинг обстановки обеспечивал дрон "Орлан-10".

На земле работали бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" вооруженных сил Турции.

Первое патрулирование состоялось первого ноября в рамках сочинских договоренностей России и Турции.