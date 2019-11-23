Наталья Ветлицкая рассказала, почему вернулась в Россию

Звезда 90-х, певица Наталья Ветлицкая вернулась в Россию после долгих лет жизни за границей. О том, что побудило ее принять такое решение, артистка рассказала в эксклюзивном интервью программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".

Ветлицкая призналась, что все в ее жизни "происходит автоматически". "Я не могу рассуждать с точки зрения обывателя, я все-таки много лет была наедине с собой, поэтому я вижу совершенно по-другому", — пояснила она.

"Мне кажется, что я якобы принимаю решение, а потом оказывается, что жизнь меня просто куда-то выводит", — добавила певица.

15 лет она прожила в Испании, куда уехала из-за дочери. "Мне пришлось сделать выбор между карьерой и здоровьем ребенка", — сообщила Ветлицкая.

Она призналась, что детей иметь не хотела, поскольку считала, что это "дикая ответственность". "На почве беспокойства о дочери я себе заработала невроз. Но сейчас я научилась держать себя в руках", — сказала певица.