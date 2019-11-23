Смертельное ДТП с мэром Тулуна: подробности

Мэр иркутского Тулуна Юрий Карих, сильно пострадавший в ДТП, полностью обследован в больнице. Подозрение на инфаркт у него не подтвердилось.

Карих находится в травмоцентре в городе Черемхово. Как рассказал ТАСС глава Черемхова Вадим Семенов, состояние мэра Тулуна нормальное, самочувствие, по словам самого пострадавшего, тоже. Было подозрение на инфаркт, но врачи его не подтвердили.

Авария произошла в Черемховском районе вечером в субботу, 23 ноября. Автомобиль, за рулем которого был 52-летний Юрий Карих, врезался в стоявший на обочине грузовик. В аварии погибла жена мэра Лариса Карих.