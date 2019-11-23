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Космодром Восточный 10 минут назад

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23 ноября 201919:20

Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.

На встрече президент поинтересовался у Рогозина, остались ли какие-то вопросы нерешенными. Тот пожелал доложить о строительстве второй очереди для тяжелой ракеты "Ангара". К работам привлечены 1260 рабочих, 140 единиц техники, несмотря на холод, график соблюдается. И он лично каждый месяц принимает работы, передает "Интерфакс".

В четверг Следком сообщил, что возбуждены два уголовных дела по фактам хищения 240 миллионов рублей при строительстве космодрома, в СМИ упоминали, что речь идет о стартовой площадке для ракеты-носителя "Ангара". Исполнитель работ ПСО "Казань" утверждает, что эти дела касаются строительства первой очереди – инфраструктуры для пусков "Союза".

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