Российские теннисисты остановились в шаге от финала Кубка Дэвиса

Мужская сборная России по теннису не сумела пробиться в финал Кубка Дэвиса, уступив в драматичном противостоянии команде Канады. Все решилось в парной игре, в которой Андрей Рублев и Карен Хачанов проиграли Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Ранее на турнире соперники обменялись победами: сначала Рублев взял верх над Поспишилом, а затем Карен Хачанов уступил Шаповалову.

В финале канадские теннисисты сыграют с победителем другого полуфинала между сборными Испании и Великобритании.