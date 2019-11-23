В двух департаментах Франции объявлен высший уровень погодной опасности

В двух департаментах на юго-востоке Франции: в Варе и Приморских Альпах — объявлен высший, красный уровень погодной опасности из-за сильных дождей и вызванных ими наводнений. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастенер в своем Twitter.

Он призвал жителей этих департаментов быть бдительными, предупредить об опасности своих близких и прислушиваться к советам властей. Для защиты граждан на местах работают государственные службы, добавил министр.

По данным французских СМИ, из-за ливней в департаменте Вар уже эвакуированы сотни человек, больше тысячи домов остались без электричества, отмечаются перебои в работе железной дороги.

Неделю назад во французском регионе Овернь — Рона — Альпы к северу от Лазурного берега прошли мощные снегопады, которые оставили без света жителей сотен тысяч домов.