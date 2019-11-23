Ляшко пожаловался на охрану Зеленского

Госохрана не пустили бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко к мемориалу жертвам голодомора в ходе мероприятий с участием украинского президента Владимира Зеленского. Как пожаловался в "Фейсбуке" сам Ляшко, он "впервые не смог поставить свечку" у мемориала, куда "каждый год приходит вместе с тысячами украинцев".

Ни при одной власти не было такого, чтобы вход к мемориалу памяти был по пригласительным из офиса президента, добавил он.

Позже, пишет Ляшко, ему все же удалось пройти к мемориалу. "Эта трагедия и моя личная. Бабушка рассказывала, что наша родня на Луганщине тоже пострадала от голода", — добавил бывший нардеп.