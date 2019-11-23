Новости Общество

Все видео этой рубрики
23 ноября 201921:08 Мария Саушкина

На ЧМ по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги россияне показали свой коронный трюк

На ЧМ по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги россияне показали свой коронный трюк

В Москве, во дворце "Мегаспорт", — чемпионата мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги.

Акробатический рок-н-ролл. Сложнейшие элементы в исполнении россиян — делать также не научились ни главные соперники – немцы — ни одна из других команд. Чемпионы мира Алексей Кондрашин и Дарья Козлова совершают свой коронный трюк.

В акробатическом рок-н-ролле партнер подбрасывает партнершу на высоту до 4 метров. Ритм — бешеный, полетная акробатика — сложная, зрелище — захватывающее. Спортсмены — невероятно харизматичные, яркие. За артистизм — отдельные оценки жюри. Трибунам устоять сложно — пританцовывают. Зрители из Баварии, где акробатический рок-н-ролл и буги-вуги возведен в особый ранг — свыше 300 клубов, это чуть не самый популярный вид досуга у молодых людей — смотрят выступления в особых костюмах.

Акробатический рок-н-ролл и буги вуги кроме того, что крайне зрелищные виды спорта, еще и очень музыкальные. У спортсменов оценивается чувство ритма. Но и для болельщиков есть одно любопытно обстоятельство. Так, например, все сложные элементы в рок-н-ролле выполняют на счет "раз", "два", "три", "четыре".

Еще одна спортивная дисциплина — буги-вуги. Тот же рок-н-ролл , но без кульбитов и больше экспромта. Буги-вуги — изначально стиль игры пианиста в джазе, мегапопулярный танец, который захватил Америку в 40-50-годах, ныне в самих Соедиенных Штатах спортом не считается, а вот в Европе — уже почти олимпийский вид. На мировых чемпионатах выступают десятки сильнейших пар из Швеции, Финляндии, Норвегии, Франции, Италии. В Европе бум буги-вуги. Россия тоже в лидерах. Спорт этот — без ограничений возраста. Вот молодые — юниоры фавориты соревнований.

В чемпионате мира участвуют сотни спортсменов из 13 стран. Болельщики делают ставки. В акробатическом рок-н-ролле интрига: победят снова русские или Германия отвоюет прежние позиции? Немцы настроены решительно.

Русские перед финалом хранят молчание. Из суеверий не дают интервью. Только после оглашения результатов победителями выходят к прессе.

Сейчас

19:08

Смертельное ДТП с мэром Тулуна: подробности

18:56

Наталья Ветлицкая рассказала, почему вернулась в Россию

18:02

ДТП с главой Тулуна подтверждено вице-мэром города

17:24

ДТП с грузовиком: мэр Тулуна госпитализирован, его жена погибла

17:14

В районе Курил зафиксировано землетрясение

16:10

Медведев пообещал оставить в силе советские акты о льготах

16:02

"Космос-2422" сошел с орбиты и сгорел

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ДТП с Юрием Карих: организована проверка

ДТП с Юрием Карих: организована проверка

2 часа назад
Гордеев отчитался перед Путиным о ситуации с молочными продуктами и зерном

Гордеев отчитался перед Путиным о ситуации с молочными продуктами и зерном

1 час назад
Spiegel первым из западных СМИ представил версию смерти Магнитского "без героев"

Spiegel первым из западных СМИ представил версию смерти Магнитского "без героев"

3 часа назад

Трансляции

Завтра, 24 ноября

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

25 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Российские теннисисты остановились в шаге от финала Кубка Дэвиса

Российские теннисисты остановились в шаге от финала Кубка Дэвиса

2 часа назад
Наталья Ветлицкая рассказала, почему вернулась в Россию

Наталья Ветлицкая рассказала, почему вернулась в Россию

3 часа назад
Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

2 часа назад
Президент и премьер напутствовали единороссов

Президент и премьер напутствовали единороссов

1 час назад
"Космос-2422" сошел с орбиты и сгорел

"Космос-2422" сошел с орбиты и сгорел

5 часов назад
Место массового захоронения жертв нацистов пытаются спасти от застройки

Место массового захоронения жертв нацистов пытаются спасти от застройки

6 часов назад
Обозленный Смеян и брак ради шутки: Ветлицкая вспомнила о своих громких романах

Обозленный Смеян и брак ради шутки: Ветлицкая вспомнила о своих громких романах

3 часа назад
После суток ремонта: в дома Курска вернулось тепло

После суток ремонта: в дома Курска вернулось тепло

51 минута назад
ЧП с танкером близ Одессы: содержание нефтепродуктов превысило норму в 157 раз

ЧП с танкером близ Одессы: содержание нефтепродуктов превысило норму в 157 раз

5 часов назад
Российские и турецкие военные в десятый раз проинспектировали северо-восток Сирии

Российские и турецкие военные в десятый раз проинспектировали северо-восток Сирии

1 час назад
Техновидение. Гибкий RAZR вместо золотого iPhone и обзор Redmi Note 8 Pro

Техновидение. Гибкий RAZR вместо золотого iPhone и обзор Redmi Note 8 Pro

10 часов назад
Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

21.11.2019 15:11
Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

20.11.2019 09:12
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Эксперты - о ситуации в Боливии и Венесуэле

Эксперты - о ситуации в Боливии и Венесуэле

30 минут назад
Орбиты очень близки: ученый рассказал о летящем к Земле астероиде

Орбиты очень близки: ученый рассказал о летящем к Земле астероиде

50 минут назад
Епифаний считает, что украинцам можно отмечать Рождество 25 декабря

Епифаний считает, что украинцам можно отмечать Рождество 25 декабря

1 час назад
Ляшко пожаловался на охрану Зеленского

Ляшко пожаловался на охрану Зеленского

2 часа назад
В двух департаментах Франции объявлен высший уровень погодной опасности

В двух департаментах Франции объявлен высший уровень погодной опасности

2 часа назад
Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

2 часа назад
Российские конькобежки выиграли командную гонку Кубка мира в Польше

Российские конькобежки выиграли командную гонку Кубка мира в Польше

3 часа назад
"Я столько страдала". Наталья Ветлицкая расплакалась в эфире

"Я столько страдала". Наталья Ветлицкая расплакалась в эфире

3 часа назад
Соглашения нет, но есть прогресс: МВФ и Киев не договорились

Соглашения нет, но есть прогресс: МВФ и Киев не договорились

3 часа назад
Медведев и Кадыров обсудили проблему блокпостов

Медведев и Кадыров обсудили проблему блокпостов

3 часа назад
"Динамо" обыграло "Ростов" благодаря дублю Филиппа с пенальти

"Динамо" обыграло "Ростов" благодаря дублю Филиппа с пенальти

3 часа назад
Возвращение старообрядцев: митрополит Корнилий поблагодарил Путина

Возвращение старообрядцев: митрополит Корнилий поблагодарил Путина

3 часа назад
Марш памяти трансгендеров в центре Киева не обошелся без задержаний

Марш памяти трансгендеров в центре Киева не обошелся без задержаний

3 часа назад
Штаты грозят Ирану новыми санкциями

Штаты грозят Ирану новыми санкциями

4 часа назад
Появилось видео наезда на дорожных рабочих в Кутузовском тоннеле в Москве

Появилось видео наезда на дорожных рабочих в Кутузовском тоннеле в Москве

4 часа назад
Конькобежка Фаткулина взяла серебро на этапе Кубка мира в Польше

Конькобежка Фаткулина взяла серебро на этапе Кубка мира в Польше

4 часа назад
Директор Ротару заявил, что ее "заказали"

Директор Ротару заявил, что ее "заказали"

4 часа назад
В районе Курил зафиксировано землетрясение

В районе Курил зафиксировано землетрясение

4 часа назад
Михаил Миль: как сибирский паренек стал легендой

Михаил Миль: как сибирский паренек стал легендой

4 часа назад
Медведев пообещал оставить в силе советские акты о льготах

Медведев пообещал оставить в силе советские акты о льготах

5 часов назад
Лавров: заявления американцев противоречат заверениям японцев

Лавров: заявления американцев противоречат заверениям японцев

5 часов назад
Гол Дзюбы принес "Зениту" победу над "Рубином"

Гол Дзюбы принес "Зениту" победу над "Рубином"

6 часов назад
Путин призвал "терзать и трясти" чиновников

Путин призвал "терзать и трясти" чиновников

6 часов назад
Медведев предложил освободить компенсации обманутым дольщикам от НДФЛ

Медведев предложил освободить компенсации обманутым дольщикам от НДФЛ

6 часов назад
Трамп объяснил свою неприязнь к Йованович

Трамп объяснил свою неприязнь к Йованович

7 часов назад
Юлия Тарасенко назначена исполняющей обязанности президента ВФЛА

Юлия Тарасенко назначена исполняющей обязанности президента ВФЛА

7 часов назад
Британии грозит сценарий басни Крылова

Британии грозит сценарий басни Крылова

7 часов назад
Симонян рассказал, как открывали стадион имени Пушкаша

Симонян рассказал, как открывали стадион имени Пушкаша

8 часов назад
Россияне больше доверяют банкам, снижающим ставки по ипотеке

Россияне больше доверяют банкам, снижающим ставки по ипотеке

8 часов назад
Фигуристка Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова – третья

Фигуристка Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова – третья

9 часов назад
Ученые нашли секрет сверхдолгожителей

Ученые нашли секрет сверхдолгожителей

12 часов назад
С какао, пледами и носовыми платками: состоялась премьера душевной анимационной сказки от Netflix

С какао, пледами и носовыми платками: состоялась премьера душевной анимационной сказки от Netflix

13 часов назад
Короткий мультик про безопасность полета очаровал зрителей

Короткий мультик про безопасность полета очаровал зрителей

22.11.2019 14:12
Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

22.11.2019 12:27
"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" с 25 ноября

"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" с 25 ноября

21.11.2019 16:37

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку