На ЧМ по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги россияне показали свой коронный трюк

В Москве, во дворце "Мегаспорт", — чемпионата мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги.

Акробатический рок-н-ролл. Сложнейшие элементы в исполнении россиян — делать также не научились ни главные соперники – немцы — ни одна из других команд. Чемпионы мира Алексей Кондрашин и Дарья Козлова совершают свой коронный трюк.

В акробатическом рок-н-ролле партнер подбрасывает партнершу на высоту до 4 метров. Ритм — бешеный, полетная акробатика — сложная, зрелище — захватывающее. Спортсмены — невероятно харизматичные, яркие. За артистизм — отдельные оценки жюри. Трибунам устоять сложно — пританцовывают. Зрители из Баварии, где акробатический рок-н-ролл и буги-вуги возведен в особый ранг — свыше 300 клубов, это чуть не самый популярный вид досуга у молодых людей — смотрят выступления в особых костюмах.

Акробатический рок-н-ролл и буги вуги кроме того, что крайне зрелищные виды спорта, еще и очень музыкальные. У спортсменов оценивается чувство ритма. Но и для болельщиков есть одно любопытно обстоятельство. Так, например, все сложные элементы в рок-н-ролле выполняют на счет "раз", "два", "три", "четыре".

Еще одна спортивная дисциплина — буги-вуги. Тот же рок-н-ролл , но без кульбитов и больше экспромта. Буги-вуги — изначально стиль игры пианиста в джазе, мегапопулярный танец, который захватил Америку в 40-50-годах, ныне в самих Соедиенных Штатах спортом не считается, а вот в Европе — уже почти олимпийский вид. На мировых чемпионатах выступают десятки сильнейших пар из Швеции, Финляндии, Норвегии, Франции, Италии. В Европе бум буги-вуги. Россия тоже в лидерах. Спорт этот — без ограничений возраста. Вот молодые — юниоры фавориты соревнований.

В чемпионате мира участвуют сотни спортсменов из 13 стран. Болельщики делают ставки. В акробатическом рок-н-ролле интрига: победят снова русские или Германия отвоюет прежние позиции? Немцы настроены решительно.

Русские перед финалом хранят молчание. Из суеверий не дают интервью. Только после оглашения результатов победителями выходят к прессе.