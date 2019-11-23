Игуаин решает. "Ювентус" выиграл без Криштиану Роналду

В чемпионате Италии по футболу сыгран один из центральных матчей 13-го тура. "Аталанта" принимала "Ювентус", вела 1:0 до 74-й минуты, но в итоге проиграла – 1:3. "Старая синьора" играла без португальца Криштиаун Роналду, долго "раскочегаривалась", но в итоге Игуаин дважды забил сам и помог забить Дибале.

История с Роналду обрастает все новыми непонятками. Португалец был заменен в матче с "Миланом" и со скандалом покинул поле до окончания игры, не пожав руку тренеру Маурицио Сарри. Затем наставник заменил форварда и в игре Лиги чемпионов с московским "Локомотивом". Затем Криш отлично отыграл два матча за национальную сборную, но на встречу с "Аталантой" его не было даже в запасе: Сарри опять что-то невнятное говорил о травме...

В итоге без португальца "Юве" более часа выглядел ничуть не лучше хозяев, пропустив на 56-й минуте от Госенса. Только в последние 16 минут "Сратая синьора" разыгралась благодаря двум аргентинцам – Игуаину и Дибале. Первый сам забил дважды и помог второму голевым пасом. В итоге сенсация не состоялась.